جوارديولا.. الفوز في سانتياجو برنابيو قد يحسم الدوري الاسباني (قدم)

من مارك إلكينجتون

مدريد 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال بيب جوارديولا أمس السبت إن برشلونة المتصدر قد يحسم عمليا لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بالفوز على المنافس التقليدي ريال مدريد باستاد سانتياجو برنابيو الأسبوع القادم.

وعوض الفريق القطالوني حامل اللقب تأخره ليفوز 3-1 على الميريا فريق الذيل بعد عرض متوتر باستاد نو كامب حيث سجل ليونيل ميسي هدفين ليساعد ناديه على الحفاظ على فارق النقاط الثماني مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وفي وقت سابق أمس حقق ريال الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو فوزا سهلا 3-صفر على مضيفه اتليتيك بيلباو لكن مع تبقي سبع مباريات قبل نهاية الموسم تبدأ بلقاء القمة الاسباني يوم السبت المقبل فان الوقت يمضي سريعا لمنع برشلونة من احراز لقبه الثالث على التوالي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي "إنها فرصة فريدة لتحقيق ضربة قوية."

وأضاف "اذا خسرنا (باستاد سانتياجو برنابيو) فان ريال مدريد سيقلص الفارق معنا الى خمس نقاط فقط قبل ست مباريات من النهاية. الدوري سيصبح أكثر اثارة."

وتابع "نحتاج الى خوض هذه المباراة بالطريقة نفسها التي لعبنا بها العام الماضي أو حتى العام الذي سبقه. إنهم فريق يملك تشكيلة قوية ويلعب الهجمات المرتدة بشكل رائع ولديه خيارات كثيرة والقدرة على اللعب بطرق عديدة."

وأردف قائلا "سيتعين علينا بذل جهد هائل لاقناع اللاعبين بان عليهم اللعب من أجل الفوز."

وقد تكون مباراة السبت المقبل الأولى في اربع مواجهات بين الغريمين خلال 18 يوما إذ سيلتقيان يوم 20 ابريل نيسان في نهائي كأس ملك اسبانيا بالإضافة لوجود احتمال قوي لأن يلعبا معا في الدور قبل النهائي لدوري أبطال اوروبا في 27 ابريل والثالث من مايو ايار.

ويسعى مورينيو في أول موسم له مع ريال مدريد الى وضع حد لخمسة انتصارات متتالية حققها جوارديولا في مواجهات برشلونة ضد ريال منذ تولى تدريب النادي القطالوني في 2008.