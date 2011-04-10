تلاشي آمال هوريكانز في الادوار الاقصائية بهزيمة قاسية (هوكي جليد)

رالي (نورث كارولاينا) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - خرج كارولاينا هوريكانز من المنافسة على التأهل للأدوار الاقصائية في دوري هوكي الجليد بامريكا الشمالية بعد خسارة ثقيلة 6-2 أمام تامبا باي لايتنينج أمس السبت.

وكان هوريكانز بحاجة للفوز لانتزاع المركز الثامن واخر بطاقة للتأهل الى الأدوار الاقصائية في القسم الشرقي من نيويورك رينجرز الذي فاز 5-2 على نيوجيرزي ديفلز في مباراة أخرى جرت أمس.

وتقدم لايتنينج 3-صفر في الشوط الأول بفضل أهداف دومينيك مور وفنسن ليكافالييه وستيف ستامكوس ثم زاد تقدمه الى 4-صفر بهدف أحرزه بريت كلارك في منتصف الشوط الثاني.

وقلص كوري ستيلمان وتشاد لاروز الفارق لصالح هوريكانز بعد ان سجلا هدفين مع تبقي 11 دقيقة و27 ثانية لكن مايك سميث حارس لايتنينج صمد أمام هجوم كارولاينا الذي هاجم بضراوة في الشوط الثالث.

وأحرز سايمون جاني ومارتن سانت لويس هدفين اخرين في اخر ثلاث دقائق لصالح لايتنينج الذي ضمن الحصول على المركز الخامس في القسم الشرقي.