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تكساس يسحق بالتيمور 13-1 في دوري البيسبول الامريكي

Sun Apr 10, 2011 7:14am GMT
 
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بالتيمور 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - حقق تكساس رينجرز فوزا ساحقا على بالتيمور اوريولز 13-1 في دوري البيسبول الامريكي للمحترفين أمس السبت.

وقاد مات هاريسون تكساس للفوز بعدما قدم أداء رائعا في مواجهة لاعبي بالتيمور.

وسجل تكساس ست نقاط في الشوط الثالث وأضاف نقطتين اخريين في الشوط الرابع ليحكم قبضته على اللقاء. وأحرز نقطة أخرى في الشوط السابع واربع نقاط في الشوط التاسع.

وقاد هجوم رينجرز ادريان بيلتر كما ساهم نلسون كروز ومايك نابولي في تحقيق الانتصار.

أ م أ - ا ح ع (ريض) arsp

 