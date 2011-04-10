نيشيكوري يواجه سويتنج المفاجأة في نهائي بطولة هيوستون للتنس

هيوستون 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فاجأ رايان سويتنج المشارك ببطولة دعوة البطل السابق ايفو كارلوفيتش وفاز عليه 7-6 و6-3 ليتأهل الى نهائي بطولة هيوستون للتنس على الملاعب الرملية أمس السبت.

وأنقذ الامريكي سويتنج الذي سيواجه الياباني كي نيشيكوري على اللقب ضربة ارساله ثلاث مرات في الشوط الرابع وعوض تخلفه 3-2 في الشوط الفاصل بتسجيله لخمس نقاط متتالية حسم بها المجموعة الأولى لصالحه.

وكسر سويتنج ارسال الكرواتي كارلوفيتش الفائز باللقب عام 2007 ليتقدم 4-2 في المجموعة الثانية وأكمل انتصاره باللقاء والارسال في حوزته.

وقال سويتنج "ينتابني شعور رائع هنا في هيوستون. لعبت مباراة مدتها ثلاث ساعات وشعرت بالقليل من الارهاق اليوم. أعلم أنه يملك ضربة ارسال قوية جدا لكن لا يمكن أن يترك المرء هذا يزعجه. يجب أن يهتم المرء بارساله فقط."

وأضاف "التأهل لأول نهائي لي هنا في الولايات المتحدة وفي هيوستون أمر جيد."

وفي مباراة أخرى بالدور قبل النهائي تغلب نيشيكوري على بابلو كويفاس لاعب اوروجواي 6-3 و7-5 ليتأهل لثاني نهائي في تاريخه بجولة بطولات رابطة اللاعبين المحترفين. وأحرز اللاعب الياباني لقب بطولة ديلراي بيتش المفتوحة في 2008.

وفقد نيشيكوري ارساله في الشوطين الرابع والسادس للمجموعة الثانية لكنه تعافى عن طريق كسر ارسال كويفاس في الشوطين الخامس والحادي عشر.

وكاد اللاعب الياباني أن يفقد ارساله مجددا في الشوط الثاني عشر لكنه أنقذه مرتين وأكمل انتصاره بتسديدة أمامية قوية.