مكيلروي يواصل الانفراد بالصدارة في بطولة امريكا للاساتذة (جولف)

اوجوستا (جورجيا) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - حافظ البريطاني روري مكيلروي على تألقه وسيطر على أعصابه في بطولة امريكا للاساتذة للجولف أمس السبت ليزيد الفارق الى اربع ضربات في الصدارة مع أقرب منافسيه بعد الجولة الثالثة.

وأظهر اللاعب القادم من ايرلندا الشمالية والمرشح ليكون الأول عالميا في المستقبل مهارة تزيد على عمره البالغ 21 عاما ليسدد 70 ضربة بواقع ضربتين تحت المعدل ليصبح أقوى المرشحين لاحراز اللقب.

وقال مكيلروي "إنه أمر جيد لكني لن أبالغ في الموقف. أدرك كيف يمكن للصدارة أن تذهب بعيدا في غاية السرعة."

وأنهى مكيلروي الجولة الثالثة وهو مسيطر تماما على قمة الترتيب برصيد اجمالي بلغ 204 ضربات بواقع 12 ضربة تحت المعدل متقدما باربع ضربات على مجموعة من اربعة لاعبين من بينهم انخيل كابريرا الفائز باللقب عام 2009.

وشق اللاعب الارجنتيني طريقه في الترتيب بعدما سدد 67 ضربة ليعادل أفضل رقم تحقق في الجولة الثالثة. وتساوى كابريرا بذلك مع الجنوب افريقي شارل شوارتزل (68 ضربة) والكوري الجنوبي كيه.جيه. تشوي (71) والاسترالي جيسون داي (72).

وتراجع تايجر وودز بشكل أكبر في الترتيب بعدما بدأ الجولة وهو يتقاسم المركز الثالث. وسدد اللاعب الامريكي 74 ضربة ليتراجع بفارق سبع ضربات وراء اللاعب المرشح على نطاق واسع ليكون خليفته كأفضل لاعبي العالم.