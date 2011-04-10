ساوندرز يحقق أول فوز وتعادل جالاكسي في الدوري الامريكي لكرة القدم

من سايمون ايفانز

ميامي 10 ابريل نيسان (رويترز) - حقق سياتل ساوندرز فوزه الأول في الدوري الامريكي لكرة القدم هذا الموسم بعدما تغلب 2-1 على شيكاجو فاير بينما اكتفى لوس انجليس جالاكسي فريق الانجليزي ديفيد بيكام بالتعادل 1-1 مع مضيفه دي. سي. يونايتد.

وتقدم ساوندرز أمام نحو 36 ألف مشجع باستاد كويست فيلد عن طريق المهاجم الجاميكي اوبرايان وايت بضربة رأس في الدقيقة السابعة.

وأدرك شيكاجو التعادل بعد دقيقة واحدة عندما وضع دييجو تشافيز لاعب اوروجواي الكرة في الشباك من مدى قريب لكن المهاجم ستيف زاكواني منح ساوندرز أول انتصار له في الموسم بهدف من مجهود فردي رائع.

وصنع بيكام مجددا هدف جالاكسي بتنفيذ متقن اخر لركلة ركنية ليضع مايك ماجي الكرة بالرأس في الشباك في الدقيقة 12 لكن لوس انجليس استشاط غضبا بعد قرار مثير للجدل باحتساب ركلة جزاء ليونايتد قرب النهاية.

وسقط تشارلي ديفيز مهاجم منتخب الولايات المتحدة داخل منطقة الجزاء ورأى الحكم أنه تلقى دفعة من عمر جونزاليس مدافع جالاكسي ونفذ مهاجم يونايتد الركلة بنجاح محرزا هدف التعادل.

وحقق تييري هنري وفريقه نيويورك رد بولز الان انتصارا واحدا في أول اربع مباريات بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه فيلادلفيا يونيون المتصدر.

وسجل البديل روجر توريس هدف الفوز في الدقيقة 68 بعد أن ذهبت تمريرة خاطئة من لاعب وسط نيويورك تيم ريم الى داني موانجا.