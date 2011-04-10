نتائج مباريات في دوري هوكي الجليد
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نيويورك 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما يلي نتائج مباريات في دوري هوكي الجليد بامريكا الشمالية أقيمت أمس السبت.
نيويورك رينجرز 5 نيوجيرزي 2
بوسطن 3 اوتاوا 1
مونتريال 4 تورونتو 1
فيلادلفيا 7 نيويورك ايلاندرز 4
تامبا باي 6 كارولاينا 2
فلوريدا 1 واشنطن 0
بافالو 5 كولومبوس 4
سانت لويس 2 ناشفيل 0
فانكوفر 3 كالجاري 2 (بعد وقت إضافي)
انهايم 3 لوس انجليس 1
سان هوزيه 3 فينكس 1
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