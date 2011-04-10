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نتائج مباريات في دوري هوكي الجليد

Sun Apr 10, 2011 8:15am GMT
 
[-] نص [+] 

 (لاضافة نتيجة)
 نيويورك 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - 
فيما يلي نتائج مباريات في دوري هوكي الجليد بامريكا الشمالية 
أقيمت أمس السبت.
 نيويورك رينجرز   5   نيوجيرزي             2
 بوسطن            3   اوتاوا              1
 مونتريال          4   تورونتو             1
 فيلادلفيا         7   نيويورك ايلاندرز     4
 تامبا باي        6   كارولاينا            2
 فلوريدا          1   واشنطن              0
 بافالو           5   كولومبوس            4
 سانت لويس        2   ناشفيل              0
 فانكوفر          3   كالجاري              2 (بعد وقت إضافي)
 انهايم             3   لوس انجليس           1
 سان هوزيه        3   فينكس               1
 ا ع ل - ا ح ع (ريض) arsp
 