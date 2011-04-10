اوتاوا سناتورز يقيل مدربه كلوستون (هوكي جليد)

اوتاوا 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - اقال نادي اوتاوا سناتورز الذي ينافس في دوري هوكي الجليد في امريكا الشمالية مدربه كوري كلوستون ومساعديه الاثنين عقب خسارة الفريق 3 -1 امس السبت امام فريق بوسطن بروينز في اخر مباراة له هذا الموسم.

وقال برايان موراي المدير العام لفريق اوتاوا للصحفيين "شعرنا بان التغيير بات ضروريا."

واضاف "تتجه اصابع الاتهام دوما للمدربين بشكل اكثر مما ينبغي الا اننا شعرنا في تلك الحالة باننا نمتلك فريقا تنافسيا ومهما يكن السبب فاننا لم نؤد بالمستوى الذي كنا نعتقده ونتوقعه. ونتيجة لذلك فانه كان لزاما علينا احداث التغيير."

وحقق كلوستون 95 انتصارا من اصل 198 مباراة خلال موسمين ونصف الموسم مع سناتورز الا انه سينهي هذا الموسم في المركز الثالث عشر في القسم الشرقي بعد ان حقق 32 انتصارا من اصل 82 مباراة خاضها.