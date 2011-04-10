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سموحة يهزم جاسكو ويتأهل لملاقاة الأهلي في نهائي كأس مصر للسلة

Sun Apr 10, 2011 8:54am GMT
 
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القاهرة 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تأهل سموحة الى نهائي كأس مصر لكرة السلة بعد فوزه على جاسكو 82-78 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور قبل النهائي بمدينة بورسعيد امس السبت.

وسيلاقي سموحة منافسه النادي الاهلي بعد غد الثلاثاء بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ سموحة التي يصعد فيها للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

م ص - ا ع ل - ا ح ع (ريض) arsp

 