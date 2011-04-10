سموحة يهزم جاسكو ويتأهل لملاقاة الأهلي في نهائي كأس مصر للسلة

القاهرة 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تأهل سموحة الى نهائي كأس مصر لكرة السلة بعد فوزه على جاسكو 82-78 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور قبل النهائي بمدينة بورسعيد امس السبت.