سبيرز يشق طريقه للفوز 111-102 على جاز (سلة)

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سان انطونيو 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قطع سان انطونيو سبيرز خطوة أخرى نحو ضمان اللعب على أرضه في الأدوار الاقصائية لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين بفوزه 111-102 على يوتا جاز أمس السبت.

وبعدما ضمن الحصول على المركز الأول في القسم الغربي يتقدم سان انطونيو الان بفارق 1.5 مباراة على شيكاجو بولز متصدر القسم الشرقي الذي يتبقى له ثلاث مباريات.

وسيطر سان انطونيو على اللعب في الشوط الأول ثم أجهض انتفاضة جاز في الربع الأخير الذي شهد تقلص الفارق الى 91-85.

وأحرز ريتشارد جيفرسون 20 نقطة وأضاف توني باركر 13 نقطة لصالح سان انطونيو الذي سجل لاعبوه الخمسة الذين بدأوا المباراة اكثر من عشر نقاط لكل منهم. وتراجع الفريق نوعا ما على الرغم من بدايته القوية.

وقال جيفرسون الذي سجل اربع من اصل سبع رميات ثلاثية "طوال العام وخلال اغلب فترات مسيرتي فانني اسجل نقاطا كثيرة في كل مرة يمرر لي زملائي الكرة."

واضاف "تمريرة من جاري نيل وبعض التمريرات من توني باركر في بداية المباراة جعلتني انطلق."

وسجل بدلاء سبيرز 44 نقطة في اللقاء بقيادة تياجو سبليتر الذي أحرز 13 نقطة وجاري نيل الذي اضاف 12 نقطة في طريق سان انطونيو لتحقيق فوزه الرابع على التوالي.

وقال بول ميلساب لاعب جاز "السبب الرئيسي في تميزهم هو امتلاكهم لدكة بدلاء في غاية القوة. انهم يؤدون بشكل مثالي حقا."

وقاد جيفرسون فريق جاز بتسجيل 23 نقطة.