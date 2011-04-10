بولييه يتولى منصب نائب رئيس رابطة فرق سباقات فورمولا 1 للسيارات

سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - عين ايريك بولييه مدير فريق رينو نائبا لرئيس رابطة فرق سباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الاحد خلفا لستيفانو دومينكالي مدير فريق فيراري.

وقالت رابطة فرق سباقات فورمولا 1 في بيان عقب اول اجتماع للجنة التنفيذية للرابطة هذا العام على هامش سباق جائزة ماليزيا الكبرى ان مارتن ويتمارش مدير فريق مكلارين ظل رئيسا للرابطة.

وحل الدو كوستا مدير القطاع الفني بفيراري بديلا لروس براون مدير فريق مرسيدس كرئيس لمجموعة العمل الخاصة بالقواعد الفنية في الرابطة.

وظل كريستيان هورنر مدير فريق رد بول في موقعه كرئيس لمجموعة العمل الخاصة بالقواعد الرياضية.

وتضم الرابطة 11 من اصل 12 فريقا تشارك في سباقات فورمولا 1 بعد ان انسحب فريق اتش.ار.تي الذي يتذيل جدول الترتيب من الرابطة في ديسمبر كانون الاول الماضي.

وتعمل الرابطة كصوت موحد في المحادثات مع الاتحاد الدولي للسيارات والمسؤول عن الحقوق التجارية.