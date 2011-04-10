فيتل سائق رد بول يفوز بسباق ماليزيا لسيارات فورمولا 1

سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (رويترز) - واصل الالماني سيباستيان فيتل بطل العالم وسائق رد بول بدايته المثالية للموسم في بطولة فورمولا 1 للسيارات بالفوز بسباق جائزة ماليزيا الكبرى الذي بدأه من مركز أول المنطلقين اليوم الاحد.