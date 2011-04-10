الزمالك يسعى للاحتفاظ بلقب كأس السوبر الافريقية أمام النجم الساحلي

القاهرة 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال ايمن صلاح مدرب فريق نادي الزمالك لكرة اليد ان الفريق سيسعى بكل قوة للحفاظ على لقب كأس السوبر الافريقية عندما يواجه النجم الساحلي التونسي غدا الاثنين في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقال صلاح ان فريقه الذي وصل الى ياوندي يوم الجمعة الماضي خاض تدريبا رئيسيا امس السبت في العاصمة الكاميرونية.

واضاف صلاح في اتصال هاتفي من ياوندي مع المركز الاعلامي للزمالك اليوم الاحد ان فريقه جاهز تماما لهذا اللقاء وانه يثق في قدرات لاعبيه الذين يمتلكون الخبرات والقدرات الفنية التي تؤهلهم للفوز باللقاء.

واعرب صلاح عن احترامه الكامل للنجم الساحلي مشيرا الى وجود ستة لاعبين في صفوف الفريق المنافس شاركوا مع المنتخب التونسي الفائز بكأس الامم الافريقية 2010 والتي اقيمت بالقاهرة.