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كيبتو يقود كينيا لتحقيق المركزين الأول والثاني في ماراثون باريس

Sun Apr 10, 2011 11:45am GMT
 
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باريس 10 ابريل نيسان (رويترز) - زاد بنجامين كيبتو من سرعته قبل خمسة كيلومترات على النهاية ليقود كينيا لتحقيق المركزين الاول والثاني في ماراثون باريس اليوم الاحد.

وأنهى كيبتو السباق في ساعتين وست دقائق و31 ثانية ليتفوق على مواطنه برنارد كيبيجو بفارق 45 ثانية فيما حل الاثيوبي ايشيتو وينديمو في المركز الثالث.

واحتل متسابقو كينيا واثيوبيا أول تسعة مراكز فيما جاء الفرنسي عبد اللطيف مفتاح في المركز العاشر.

وقادت بريسكاه جيبتو كينيا ايضا لتحقيق المركزين الاول والثاني في ماراثون السيدات بعدما انهت السباق في ساعتين و22 دقيقة و55 ثانية لتتفوق على مواطنتها اجنيس كيبروب.

ا ح ع (ريض) arsp

 