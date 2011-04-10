فيتل يفوز بسهولة بسباق ماليزيا بعد أداء خال من الأخطاء (سيارات)

(لاضافة مقتبسات)

من جون اوبريان

سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فاز بطل العالم الالماني سيباستيان فيتل سائق رد بول بسباق جائزة ماليزيا الكبرى اليوم الأحد منطلقا من المركز الأول ليحقق انتصاره الثاني في سباقين ببطولة العالم لفورمولا 1 هذا الموسم.

وقدم البريطاني جنسون باتون سائق مكلارين أداء متوازنا ليحتل المركز الثاني متفوقا على الالماني نيك هايدفيلد الذي أدى بروح قتالية عالية واستفاد من بداية رائعة لينهي السباق على منصة التتويج بسيارة رينو.

وقال فيتل لاعضاء فريقه عبر دائرة الاتصال الداخلي بعد أن حقق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة "عمل رائع. في ظل درجات الحرارة المرتفعة حافظنا على هدوء اعصابنا. اشكركم."

واضاف "انه لمن دواعي سروري ان اكون معكم في كل سباق. انا اعشق ذلك."

وقام الاسترالي مارك ويبر زميل فيتل في رد بول بعمل جيد لينهي السباق في المركز الرابع بعد بداية سيئة لسيارتي الفريق اللتين تخليتا عن نظام استعادة الطاقة الحركية (كيرز) بعد أن تسبب في مشاكل.

وفي سباق لعبت فيه الاستراتيجية الخاصة بالإطارات دورا محوريا والخوف الدائم من هطول الأمطار بشدة لم يرتكب فيتل أي خطأ وهو في المقدمة وتعامل مع موضوع مرات التوقف للصيانة بأقل الأضرار.