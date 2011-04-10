هاميلتون يتراجع للمركز الثامن بعد عقوبة في سباق ماليزيا

سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (رويترز) - عوقب البريطاني لويس هاميلتون سائق مكلارين بالتراجع الى المركز الثامن في سباق جائزة ماليزيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات اليوم الاحد.

وكان هاميلتون احتل المركز السابع في السباق الذي أقيم على حلبة سيبانج لكنه عوقب باضافة عشرين ثانية لزمنه الاصلي.

ووقعت العقوبة على بطل العالم 2008 عقب ساعتين من انتهاء السباق بعد ان اعتبر المشرفون التابعون للاتحاد الدولي للسيارات انه اجرى اكثر من تغيير في مساره اثناء دفاعه عن مركزه.

كما وقعت عقوبة على فرناندو الونسو سائق فيراري حيث اضاف المشرفون على السباق عشرين ثانية الى زمنه بعد اصطدامه بهاميلتون اثناء محاولته تجاوز السائق البريطاني وانتزاع المركز الثالث الا ان السائق الاسباني استطاع الاحتفاظ بالمركز السادس الذي انهى به السباق.