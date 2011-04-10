Sat 24 Dec 2016 | 23:27 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

توني يقود يوفنتوس للفوز 3-2 على جنوة في الدوري الإيطالي (قدم)

Sun Apr 10, 2011 1:14pm GMT
 
[-] نص [+]

روما 10 ابريل نيسان (رويترز) - سجل لوكا توني هدفا قبل النهاية ليفوز يوفنتوس 3-2 على ضيفه جنوة في مباراة مثيرة في شوطها الثاني ويبقى في المركز السابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وافتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق ماركو روسي من ركلة جزاء في الدقيقة 50 قبل أن يضيف اليساندرو ماتري الهدف الثاني في الدقيقة 63.

لكن ليوناردو بونوتشي وانطونيو فلورو فلوريس سجلا هدفين متتاليين لجنوة في الدقيقتين 70 و75 قبل أن يحسم المهاجم توني النتيجة لصالح صاحب الأرض قبل سبع دقائق من النهاية.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 51 نقطة من 32 مباراة بينما توقف رصيد جنوة عند 39 نقطة.

س ب - ا ح ع (ريض) arsp

 