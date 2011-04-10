توني يقود يوفنتوس للفوز 3-2 على جنوة في الدوري الإيطالي (قدم)

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روما 10 ابريل نيسان (رويترز) - سجل لوكا توني هدفا قبل النهاية ليقود يوفنتوس للفوز 3-2 على ضيفه جنوة في مباراة مثيرة في شوطها الثاني ويبقى في المركز السابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم جنوة بهدف سجله ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة قبل أن يفعل ماركو روسي لاعب جنوة الشيء نفسه ويمنح يوفنتوس التعادل في الدقيقة 50.

وأعاد انطونيو فلورو فلوريس التقدم لجنوة في الدقيقة 57 لكن اليساندرو ماتري تعادل مرة أخرى ليوفنتوس بعدها بست دقائق مسجلا هدفه رقم 18 هذا الموسم بينها 11 هدفا مع كالياري الذي لعب له في النصف الأول من الموسم.

وحسم المهاجم توني النتيجة لصالح صاحب الأرض قبل سبع دقائق من النهاية.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 51 نقطة من 32 مباراة بينما توقف رصيد جنوة عند 39 نقطة.