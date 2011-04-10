الجزائر تتقدم للدور الثاني في التصفيات الاولمبية بالفوز على مدغشقر

الجزائر 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تغلب المنتخب الاولمبي الجزائري بهدف مقابل لا شيء على مضيفه منتخب مدغشقر ليتأهل للدور الثاني في التصفيات الافريقية المؤهلة لمنافسات كرة القدم في دورة لندن الاولمبية 2012.

وسجل سيد أحمد عواج هدف الجزائر في الدقيقة الثانية من المباراة.

وأكد الفوز تفوق الجزائر بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين بعد فوزه بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب بالجزائر.