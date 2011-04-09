نتائج مباريات في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين
نيويورك 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما يلي نتائج مباريات في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين أقيمت أمس الجمعة.
انديانا 114 اتلانتا 102
نيويورك نيكس 116 نيوجيرزي 93
فيلادلفيا 98 تورونتو 93
بوسطن 104 واشنطن 88
شيكاجو 93 كليفلاند 82
ديترويت 110 ميلووكي 100
ميامي 112 تشارلوت 103
نيو اورليانز 109 فينكس 97
اوكلاهوما سيتي 104 دنفر 89
ممفيس 101 سكرامنتو 96
دالاس 107 لوس انجليس كليبرز 96
بورتلاند 93 لوس انجليس ليكرز 86
ا ع ل - ف ع (ريض)
arsp
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