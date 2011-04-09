مكيلروي يتصدر بطولة أمريكا للأساتذة للجولف بفارق ضربتين

من لاري فاين

اوجوستا (جورجيا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - حافظ البريطاني روري مكيلروي على تقدمه بفارق ضربتين عن اقرب من منافسيه بعد نهاية الجولة الثانية من بطولة أمريكا للأساتذة للجولف عقب تسدسد اللاعب القادم من ايرلندا الشمالية والبالغ من العمر 21 عاما 69 ضربة امس الجمعة ليضيفها الى 65 ضربة سددها في الجولة الاولى على ملعب اوجوستا ناشونال.

وقدم مكيلروي الذي تقاسم صدارة الجولة الاولى يوم الخميس الماضي اداء قويا ومتسقا في ظل اجواء حارة ورطبة.

وجمع مكيلروي 134 ضربة بواقع عشر ضربات تحت المعدل مع نهاية الجولة الثانية ليتقدم لاعبي البطولة التي تتميز بنكهة دولية واضحة بينما حل الاسترالي جيسون داي (23 عاما) في المركز الثاني بعد ان سدد 64 ضربة في الجولة الثانية.

ويتراجع داي الذي يلعب ضمن نفس المجموعة مع مكيلروي بفارق ضربتين عن اللاعب القادم من ايرلندا الشمالية بعد ان جمع 136 ضربة بواقع ثماني ضربات تحت المعدل.

وسدد الكوري الجنوبي كيه.جيه تشوي 70 ضربة في الجولة الثانية ليجمع 137 ضربة في المجمل وهو نفس الرصيد من الضربات الذي جمعه تايجر وودز بعد ان سدد الاخير 66 ضربة.

وتراجع الاسترالي جيف اوجيلفي بطل امريكا المفتوحة عام 2007 والاسباني الفارو كيروش بفارق ضربة اخرى ليجمعا 138 ضربة في المجمل لكل منهما بواقع ست ضربات تحت المعدل.

وسدد اوجيلفي 69 ضربة فيما سجل كيروش 73 ضربة في الجولة الثانية.