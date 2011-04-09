بولز يصعد للادوار الاقصائية بدوري السلة الامريكي

كليفلاند (اوهايو) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - لم يكن فوز فريق شيكاجو بولز 93-82 على منافسه كليفلاند كافاليرز امس الجمعة مجرد السبب في انتزاع الفريق للمركز الاول بين فرق القسم الشرقي خلال الادوار الاقصائية الا انه كلل فترة انتقال الفريق من كونه مجرد فريق غير دائم الوجود في البطولة الى منافس على اللقب.

وضمن بولز الاستفادة من اللعب على ارضه خلال الادوار الاقصائية للقسم الشرقي لكونه المصنف الاول في القسم.

وانهى شيكاجو منافسات القسم الشرقي في الموسم الماضي في المركز الثامن وخرج من الدور الاول للادوار الاقصائية الا انه وبفضل فوزه في 59 مباراة مقابل الهزيمة في 20 هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد توم ثيبودو فانه بات الان واحدا من المرشحين للمنافسة على لقب دوري كرة السلة الامريكي للمرة الاولى منذ رحيل مايكل جوردان في اواخر التسعينات من القرن الماضي.

وقال يواكيم نواه لاعب الفريق للصحفيين "صحوتنا جاءت قوية. تأهلنا في العام الماضي للادوار الاقصائية في اليوم الاخير (للدور التمهيدي)."

واضاف "اليوم فاننا اصبحنا المصنفين الاوائل. انه احساس عظيم."

وسجل كارلوس بوزر الذي انضم كلاعب حر في نهاية الموسم الماضي 24 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة في مباراة الامس بينما خاض ديريك روز مباراة هادئة سجل خلالها 11 نقطة ومرر ثماني كرات مؤثرة الا انه ظل المرشح لنيل جائزة افضل لاعب في دوري السلة الامريكي.

ا ع ل - ف ع (ريض)