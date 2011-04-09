دايموندباكس يسحق ريدز في دوري البيسبول الامريكي

فينكس (اريزونا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سجل كيلي جونسون لاعب اريزونا دايموندباكس من ركضة في الشوط الثامن ليفوز الفريق على منافسه سينسناتي ريدز 13-2 امس الجمعة في اول مباراة لفريق اريزونا على ارضه هذا الموسم ضمن منافسات دوري البيسبول الامريكي للمحترفين.

وشكلت هذه النتيجة بداية جيدة لدايموندباكس - الذي حقق ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث هزائم هذا الموسم - في مستهل مشوار مؤلف من تسع مباريات على ارضه.

وسجل جاستن اوبتون ثلاث مرات.

وخسر فريق ريدز الذي فاز في خمس مباريات مقابل هزيمتين ثاني مباراة على التوالي عقب بدايته للموسم بتحقيق خمسة انتصارات.

وفي مباريات اخرى فاز بوسطن على نيويورك يانكيز 9-6 وفاز ديترويت على كانساس سييتي 5-2.

وفاز اتلانتا على فيلادلفيا 6-3 وفاز تورونتو على لوس انجليس انجلز 3-1.

ا ع ل - ف ع (ريض)