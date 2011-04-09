مكوي يأمل في تكرار فوزه بسباق جراند ناشيونال هذا العام (خيول)

من جوستين بالمر

ليفربول (انجلترا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - يبدو توني مكوي متفائلا بان الفرس دونت بوش ايت والذي انهى انتظار الفارس الذي دام طويلا للفوز بسباق جراند ناشيونال في العام الماضي يمكن ان يصبح اول فرس يفوز بالسباق لعامين متتاليين منذ عام 1974 عند اقامة السباق في وقت لاحق من اليوم السبت.

وقال مكوي امس الجمعة "يمتلك الفرس دونت بوش ايت شخصية غريبة وقد ادركنا في العام الماضي انه سيحب او يكره هذا السباق. لحسن الحظ فانه اعتاد على المكان.. وادركت في بداية السباق انه في يوم حظه."

واضاف "بعض الخيول التي فازت سابقا عادت في العام التالي ولم تستمتع بالسباق الا انني لا ارى اي سبب يمنع الفرس دونت بوش ايت من الانطلاق والفوز بالسباق. انه فرس هادىء ويجب ان اكون متفائلا."

ويتوقع ان تتم المراهنة بما يقدر بنحو 300 مليون جنيه استرليني (491.6 مليون دولار) على السباق.

وقال جورج بريمارولو المتحدث باسم شركة توتيسبورت للمراهنات " تسبب الفرس دونت بوش ايت في مراهنات ضخمة على صعيد سباق جراند ناشيونال العام الماضي وترك المراهنين في حالة من الترنح ومع ظهور مكوي في الصورة ثانية فان المراهنين سيظهرون بشكل كبير لدعم الفارس الفائز."

وبينما فاز مكوي في المحاولة رقم 15 له في السباق في العام الماضي فان بول نيكولاس مدرب الفرس الفائز باللقب خمس مرات من قبل لا يزال ينتظر تحقيق اول انتصار له حيث امتطى صهوة 48 فرسا الا انها لم تحقق الفوز معه حتى الان.

ا ع ل - ف ع (ريض)