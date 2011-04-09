فيتل الالماني اول المنطلقين في سباق ماليزيا للسيارات

(لاضافة تفاصيل ومقتبسات)

من جون اوبرايان

سيبانج (ماليزيا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سيكون بطل العالم الالماني سيباستيان فيتل سائق فريق رد بول اول المنطلقين في سباق جائزة ماليزيا الكبرى للسيارات ضمن بطولة العالم لفورمولا 1 غدا الاحد بعدما تفوق على جميع اقرانه في التجارب التأهيلية للسباق اليوم السبت.

وسينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مكلارين من المركز الثاني في بداية ثاني سباقات الموسم الحالي والذي سيقام على حلبة سيبانج في حين سينطلق الاسترالي مارك ويبر زميل فيتل في الفريق من المركز الثالث.

وقد ظل هاميلتون متفوقا حتى اللفة الاخيرة التي تفوق فيها سائق رد بول الالماني والذي قطع مضمار السباق في دقيقة واحدة و34.870.

وكان فيتل فاز بالسباق الماليزي في العام الماضي وهو يأمل ان يحقق الفوز في السباق الرابع على التوالي غدا الاحد.

وعبر السائق الالماني عن سعادته بالتفوق اليوم قائلا لطاقم الفريق "هذا هو ما اتحدث عنه ايها الشباب. لقد قمتم بعمل عظيم."

وبهذا التفوق ضمن فيتل (23 عاما) الحصول على مكان اول المنطلقين للمرة 17 خلال مسيرته في هذه السباقات.