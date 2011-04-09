اعتزال راميريز لاعب فريق رايز عقب تورطه في قضية منشطات (بيسبول)

نيويورك 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قالت رابطة دوري البيسبول الامريكي للمحترفين امس الجمعة ان ماني راميريز الذي شارك ضمن فريق كل النجوم 12 مرة والذي فاز بلقبين لدوري البيسبول الامريكي مع فريق بوسطن رد سوكس اعتزل عقب ابلاغه بوجود قضية منشطات ضده.

وابلغت رابطة الدوري الامريكي راميريز - الذي اوقف لمدة 50 مباراة في عام 2009 بسبب انتهاكه سياسة المنشطات الخاصة بالرابطة - مؤخرا ان هناك قضية منشطات ضده.

وقال بيان صادر عن الرابطة "بدلا من الاستمرار في التقاضي وفقا للبرنامج (الخاص بمكافحة المنشطات) ابلغ راميريز رابطة دوري البيسبول الامريكي انه سيعتزل اللعب. اذا ما رغب راميريز في العودة مستقبلا سيتم استكمال القضية التي تندرج تحت برنامج مكافحة المنشطات."

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية بموقعها على الانترنت ان راميريز سقط في اختبار للمنشطات خلال تدريبات الربيع التي تسبق الموسم وذلك مع فريق تامبا باي رايز الذي انضم اليه حديثا وقد يواجه عقوبة الايقاف لمئة مباراة بسبب ارتكابه لنفس الخطأ للمرة الثانية اذا لم يعتزل.

ورفض متحدث باسم رابطة دوري البيسبول الامريكي التعليق.

وقال فريق رايز الذي ضم راميريز هذا العام ان الرابطة ابلغته بالقرار الخاص باللاعب.

واضاف الفريق "نحن مندهشون ومحبطون حقا لهذه الانباء. ليس لدينا اي تعليق اخر على هذه المسألة وسيواصل الفريق وجماهيره السير قدما الى الامام."

ا ع ل - ف ع (ريض)