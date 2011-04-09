اللقب الأول للخويا في الدوري القطري محل إشادة في الصحف المحلية (قدم)

الدوحة 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سيطر تتويج فريق لخويا بأول ألقابه في دوري نجوم قطر لكرة القدم على الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت فيما وصف بأنه "مجرد بداية".

وسجل الفريق الصاعد حديثا ثلاثة أهداف عن طريق بكاري كوني وارونا دينداني لاعبي ساحل العاج ومحمد رزاق مهاجم منتخب قطر ليهزم أم صلال 3-صفر أمس الجمعة ويضمن الفوز باللقب قبل جولة واحدة من النهاية.

وأصبح لخويا أول فريق يصعد من الدرجة الثانية ويحرز لقب الدوري القطري في أول موسم له بين الكبار كما وضع انتصاره حدا لسيطرة الغرافة على اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وقالت صحيفة الشرق إن لخويا "زلزل عرش الكبار بعد أن حقق" انتصارات مدوية "قادته للقب دوري النجوم ولا عزاء للجميع."

وجاء تتويج لخويا على حساب فرق عريقة كالغرافة والسد والعربي والريان وقطر والتي حصلت مجتمعة على 36 لقبا في المسابقة في 39 موسما.

وقالت الصحيفة إن فوز لخويا باللقب أعلن "عن مولد بطل جديد قادم بقوة بل ليسطر اسمه بين الأبطال الكبار بعد أن ولد عملاقا في دوري النجوم لهذا الموسم."

ونقلت صحيفة الراية عن الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس لخويا قوله بعد التتويج إن الانتصار إنجاز تاريخي.

وقال الشيخ عبد الله "كنا متفائلين بمستقبل لخويا في أول موسم لنا مع الكبار وأعتقد أن تحقيق هذا اللقب القوي لم يأت من فراغ ولكنه جاء نتيجة لجهد وعمل كبير بذله الجميع من قبل ان يبدأ الموسم."