رئيس الاتحاد الياباني.. الفيفا قد يساعد اليابان للعب في كوبا أمريكا

طوكيو 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قد يدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مفاوضات لإقناع الأندية الاوروبية بترك لاعبيها اليابانيين للمشاركة مع منتخب بلدهم في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في يوليو تموز المقبل بعدما أعلن هذا البلد الآسيوي انسحابه من البطولة إثر زلزال مدمر وموجات مد بحري عاتية ضربته في الشهر الماضي.

وأوردت وسائل إعلام محلية اليوم السبت أن جونجي اوجورا رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم يتوقع قرارا من الفيفا بعد محادثات أزمة في أمريكا الجنوبية.

والتقى اوجورا مع نظيره الارجنتيني خوليو جروندونا في الأسبوع الماضي واقتنع بعد اللقاء بإعادة النظر في انسحاب اليابان من المشاركة كضيف في البطولة المقررة في الارجنتين بين الأول والرابع والعشرين من يوليو تموز.

وقال اوجورا لصحفيين يابانيين "يعرف جروندونا أن الأندية الاوروبية ليست ملزمة (بموجب قواعد الفيفا) بترك لاعبيها لنا في كوبا أمريكا. اتصل (جروندونا) بسيب بلاتر (رئيس الفيفا) وقال بلاتر إنه سيدرس تغيير القواعد."

وأضاف "يدرك جروندونا أن هناك الكثير من اللاعبين اليابانيين الذين يلعبون في اوروبا وقال لي إن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم سيتحمل المسؤولية ويتفاوض لمنحهم الفرصة للعب."

وضرب زلزال شدته تسع درجات اليابان وتسبب في موجات مد بحري مدمرة في 11 مارس اذار الماضي مما أدى لوفاة أكثر من 12 ألف شخص الى جانب أكثر من 15 ألفا آخرين لا يزالوا في عداد المفقودين إضافة لتشريد الآلاف.

س ب - ف ع (ريض)