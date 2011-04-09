لاعب برازيلي يغادر اليابان بعد تأثره نفسيا بالزلزال (قدم)

طوكيو 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قرر المهاجم البرازيلي ماركينيوز ترك فريق فيجالتا سنداي الياباني الذي يلعب له قائلا ان الصدمة النفسية التي المت به جراء الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في الشهر الماضي وموجات المد التي تلته هي السبب في عدم قدرته على الاستمرار.

وسيترك ماركينيوز (35 عاما) ناديه بعد ثلاثة اشهر فقط من انضمامه اليه.

وقال النادي الياباني عبر موقعه على الانترنت "بعد رؤية الدمار الذي سببته الكارثة اصيب ماركينيوز بصدمة نفسية وادرك انه سيكون من الصعب عليه الاستمرار في اللعب مع الفريق في ظل هذه الظروف."

وسبق للاعب البرازيلي اللعب في اندية يابانية وساعد كاشيما انتلرز على الفوز بدوري اليابان ثلاث مرات متتالية ما بين 2007 و2009 وفاز بجائزة الحذاء الذهبي في 2008 واحرز 109 اهداف في 230 مباراة خاضها في دوري اليابان.

وكانت سنداي من المناطق الاكثر تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته تسع درجات في 11 من مارس اذار الماضي رغم انها لم تتأثر كثيرا بموجات المد التي تلت الزلزال والذي تضررت منها مناطق اخرى كثيرة.

وبسبب الزلزال وموجات المد قتل ما يزيد عن 12 الف شخص اضافة الى 15 الفا اخرين لا يزالوا في عداد المفقودين.

ومن المقرر ان يخوض فيجالتا مباراته الاولى عند استئناف الدوري في 29 ابريل نيسان الجاري رغم تعرض المنطقة لزلزال كبير في الاسبوع الماضي.

ف ع (ريض)