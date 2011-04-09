رد بول يراقب تحسن أداء مكلارين في ماليزيا (سيارات)

من جون اوبرايان

سيبانج (ماليزيا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تفوق السائق الالماني سيباستيان فيتل في التجارب التأهيلية اليوم السبت ليؤكد أنه المرشح الأبرز للفوز بسباق جائزة ماليزيا الكبرى للسيارات غدا الأحد لكن سائق رد بول يدرك أن السباق لن يكون مجرد نزهة وانه سيواجه منافسة قوية.

وبدأ فيتل (23 عاما) مشوار الدفاع عن لقبه في بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات بفوز في السباق الافتتاحي للموسم بملبورن الاسترالية في الشهر الماضي لكنه واجه منافسة قوية من البريطاني لويس هاميلتون سائق مكلارين الذي احتل المركز الثاني بفارق عشر ثانية في التجارب التأهيلية في حلبة سيبانج اليوم السبت.

وقال فيتل للصحفيين بعدما تفوق على هاميلتون قبل ثلاث ثوان فقط من نهاية التجارب التأهيلية "أنا سعيد للغاية لأننا نجحنا. من المهم للغاية هنا أن نكون في المقدمة."

وأضاف "على الجانب الآخر هناك أشياء أخرى كثيرة لا تزال متبقية.. سيكون سباقا طويلا غدا لذا حين نستيقظ سيكون اليوم (السبت) قد مضى وبدأ يوم جديد.. وفرصة جديدة. بالتأكيد حين تبدأ من مركز أول المنطلقين لا يكون بوسعك التحسن. عليك أولا إتمام المهمة ونحن مندهشون لأن الأمطار لم تهطل بعد.. نعرف أنه من المرجح جدا أن تهطل الأمطار لذا هناك كثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث ولا يمكن لأحد أن يضمن شيئا."

وتحسن بصورة مفاجئة أداء مكلارين الذي عانى بشدة في التجارب السابقة لانطلاق الموسم في اسبانيا ليصبح منافسا لرد بول ومع احتكار الفريقين للمراكز الأربعة الأولى عند الانطلاق غدا سيكون الاسترالي مارك ويبر زميل فيتل مرشحا قويا للمنافسة.

وسينطلق ويبر من المركز الثالث أمام البريطاني جنسون باتون سائق مكلارين الآخر وهو ما يعني أننا قد نشهد أيا من السائقين الأربعة في المقدمة مع الوصول للمنعطف الأول.

ويأمل رد بول أن يمنحه نظام استعادة الطاقة الحركية (كيرز) الأفضلية بعد ان فضل استخدامه في ماليزيا رغم استبعاده في استراليا.

س ب - ف ع (ريض)