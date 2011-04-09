بطولة دبي للشطرنج تنطلق الأحد بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة

دبي 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سيتنافس مجموعة من أفضل لاعبي العالم في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج على كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حين تنطلق المنافسات غدا الأحد وحتى التاسع عشر من ابريل نيسان الجاري.

وسيشارك في البطولة 170 لاعبا ولاعبة بينهم 56 يحملون لقب أستاذ كبير على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 45 ألف دولار.

وسيكون الهندي ساسكيران كريشنا المصنف 25 عالميا الأعلى تصنيفا بين المشاركين في البطولة التي سيتنافس فيها أيضا المصري باسم أمين بطل افريقيا والإماراتي سالم عبد الرحمن بطل اسيا ومعهم من العرب القطري محمد ناصر السيد.

وستقام المنافسات في نادي دبي للشطرنج والثقافة.

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