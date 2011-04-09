انتخاب ابن غربية رئيسا جديدا للنادي البنزرتي التونسي (قدم)

تونس 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - انتخب مهدي ابن غربية رئيسا جديدا للنادي البنزرتي الذي ينافس في الدوري التونسي الأول لكرة القدم بعد فوزه بصعوبة في انتخابات انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وحل ابن غربية وهو طبيب في المركز الأول برصيد 454 صوتا متقدما بفارق 11 صوتا فقط على خالد التراس أبرز منافسيه على المنصب.

وانتخب محمد رضا الشريف نائبا للرئيس بعد أن حصل على 470 صوتا متفوقا على سمير يعقوب.

وتنافس أربعة مرشحين على منصب الرئيس وخمسة على منصب نائب الرئيس في ثاني انتخابات تعددية يقوم بها ناد في تونس بعد النادي الافريقي إثر الاطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في ثورة شعبية في يناير كانون الثاني الماضي.

ويتقاسم البنزرتي مع شبيبة القيروان وترجي جرجيس المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 18 نقطة لكل فريق عقب المرحلة 14 للمسابقة.

م ع ق - س ب - ف ع (ريض)