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نتيجة سباق جائزة ماليزيا الكبرى (سيارات)

Sun Apr 10, 2011 3:09pm GMT
 
[-] نص [+] 

 سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية 
العربية) - فيما يلي نتيجة سباق جائزة ماليزيا الكبرى الجولة 
الثانية من بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات والذي أقيم اليوم 
الأحد.
 
 السائق                      الفريق      الزمن
 1-الالماني سيباستيان فيتل     رد بول      ساعة و37 دقيقة 
و39.832 ثانية.
 2-البريطاني جنسون باتون      مكلارين      +3.261 ثانية
 3-الالماني نيك هايدفيلد       رينو        +25.075 ثانية
 4-الاسترالي مارك ويبر           رد بول      +26.384 ثانية
 5-البرازيلي فيليبي ماسا       فيراري       +36.958 ثانية
 6-الاسباني فرناندو الونسو    فيراري       +57.248 ثانية
 7-الياباني كاموي كوباياشي   ساوبر       +دقيقة و6.439 ثانية
 8-البريطاني لويس هاميلتون    مكلارين      +دقيقة و9.957 ثانية
 9-الالماني مايكل شوماخر       مرسيدس      +دقيقة و24.896 
ثانية
 10-البريطاني بول دي ريستا    فورس انديا  +دقيقة و31.563 
ثانية
 
 س ب (ريض) arsp
 