جينياك يمنح مرسيليا التعادل 2-2 مع تولوز بالدوري الفرنسي (قدم)

باريس 10 ابريل نيسان (رويترز) - أحرز اندري بيير جينياك هدفا قرب النهاية ليتعادل اولمبيك مرسيليا على ملعبه امام تولوز في دوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الاحد ليهدر حامل اللقب فرصة لتقليص الفارق مع ليل المتصدر الى نقطة واحدة مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم.

وبدا ان القائد ماورو سيتو منح تولوز فرصة تحقيق مفاجأة بتسجيل هدف التقدم 2-1 لكن جينياك سجل هدف التعادل من كرة عرضية لعبها لوك ريمي قبل ست دقائق من نهاية المباراة ليتقلص الى ثلاث نقاط الفارق مع ليل الذي خسر بشكل مفاجيء خارج ملعبه امام موناكو امس السبت.

وكان ريمي وضع مرسيليا في الصدارة بعد نصف ساعة من متابعة لضربة رأس لعبها وتم التصدي لها.

وسنحت فرص اخرى للتسجيل لمرسيليا قبل ان يتعادل دانيال براتن لتولوز في الوقت بدل الضائع للشوط الاول.

وتعادل مونبلييه السادس 1-1 مع نيس المتعثر.