ايفرتون يهزم ولفرهامبتون 3-صفر في الدوري الانجليزي لكرة القدم
لندن 9 ابريل نيسان (رويترز) - فاز ايفرتون على مضيفه ولفرهامبون واندرارز 3-صفر في افتتاح منافسات الجولة 32 لدوري انجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم السبت وعزز اماله في التأهل لكأس الأندية الاوروبية.
وأحرز جيرمان بكفورد وفيل نيفيل ودينيار بيلياتدينوف أهداف ايفرتون في الدقائق 21 و39 و45.
وأصبح رصيد ايفرتون 44 نقطة ليحتل المركز السابع بينما تأزم موقف ولفرهامبتون وبقي في منطقة الهبوط برصيد 32 نقطة.
أ خ ر - م ف غ (ريض) arsp
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.