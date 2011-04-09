رينو يواصل ملاحقة الفرق الكبرى (سيارات)

سيبانج (ماليزيا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - أكد رينو أن حصول سائقه الروسي فيتالي بتروف على المركز الثالث في سباق استراليا لم يكن مفاجأة بعد أن أنهى سائقاه التجارب التأهيلية لسباق جائزة ماليزيا الكبرى بين أفضل ثمانية اليوم السبت.

وقبل أسبوعين صعد بتروف لمنصة التتويج للمرة الأولى في مشواره بالبطولة وراء بطل العالم الالماني سيباستيان فيتل سائق رد بول والبريطاني لويس هاميلتون سائق مكلارين لكن أداءه السيء في التجارب الحرة أمس الجمعة لم يبد كإشارة جيدة على ما يمكنه تحقيقه في حلبة تشتهر بصعوبتها.

ورغم أن سرعة رينو لم تكن منافسة لفريقي رد بول ومكلارين فإن سائقه الالماني نيك هايدفيلد نجح في احتلال المركز السادس في التجارب التأهيلية اليوم السبت متوسطا سيارتي فيراري ومتفوقا بمركزين على بتروف الذي تعرض لحادث تصادم في الجولة الأولى من التجارب الحرة أمس الجمعة.

وقال هايدفيلد للصحفيين اليوم "أشعر بكثير من الرضا لأني أعتقد أن هذا هو أقصى ما يمكننا الوصول إليه خاصة بالنظر لما حدث يوم الجمعة اذ لم نقم بالكثير من اللفات ولم يكن لدينا الوقت لتجربة السيارة."

وأضاف "بدا أن السيارة تحقق سرعة أفضل بمرور الوقت في التجارب التأهيلية ونجحت في أداء لفة جيدة في الجزء الثالث من التجارب."

وقال بتروف هو الاخر إن أداء السيارة تحسن خلال اليوم لكنه حول تركيزه إلى السباق المقرر غدا الاحد والاستراتيجية التي سيتبعها الفريق.

وأضاف السائق الروسي "أي شيء يمكن أن يحدث لكن من الواضح أن الاهتمام بحالة الإطارات سيكون أهم شيء."