الروسية اليا مصطفينا تغيب عن بطولة العالم للجمباز بسبب اصابة

موسكو 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال مدرب المنتخب الروسي للجمباز اليوم السبت إن اليا مصطفينا بطلة العالم في مسابقة كل الاجهزة لن تدافع عن لقبها في بطولة هذا العام بعد اصابتها بتمزق في اربطة الركبة.

وعانت اليا (16 عاما) من الاصابة بعد سقوطها على الأرض اثناء عرضها على جهاز حصان الوثب في بطولة اوروبا في برلين أمس الجمعة.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن المدرب الكسندر الكسندروف قوله "عانت من تمزق في الرباط الصليبي في ركبتها اليسرى وهو ما يعني انها ستغيب بالتأكيد عن بطولة العالم."

وقال الكسندروف إن اليا ستخضع على الأرجح لجراحة الاسبوع المقبل في المانيا.

وتألقت اليا في بطولة العالم العام الماضي في روتردام حيث قادت الفريق الروسي للسيدات لاحراز أول لقب عالمي منذ 1991 قبل أن تتفوق على البطلة الاولمبية الصينية جيانج يويوان لتفوز بمسابقة كل الأجهزة.

ومن المنتظر أن تقام بطولة العالم هذا العام في طوكيو في اكتوبر تشرين الأول وسيتخذ الاتحاد الدولي للجمباز قراره الاسبوع المقبل بشأن ما اذا كان سيبقي البطولة في اليابان بعد أن ضربها زلزال مدمر مؤخرا.