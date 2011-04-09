ازارينكا تصعد لنهائي بطولة الاندلس للتنس

مدريد 9 ابريل نيسان (رويترز) - تأهلت فيكتوريا ازارينكا لاعبة روسيا البيضاء الى الدور النهائي في بطولة الاندلس للتنس للسيدات اليوم السبت.

وتغلبت ازارينكا المصنفة الاولى على الايطالية ساره ايراني المصنفة الثامنة بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-2 و6-1 في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في اسبانيا.

وستلتقي ازارينكا في النهائي مع الرومانية ايرينا بيجو التي فجرت مفاجأة كبيرة بفوزها على الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا المصنفة الثانية 3-6 و7-6 و6-4.