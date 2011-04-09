تونس تكرر فوزها على مالاوي وتتقدم في التصفيات الاولمبية

تونس 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تأهل المنتخب الاولمبي التونسي لكرة القدم للدور الثاني في التصفيات الافريقية المؤهلة لدورة لندن الاولمبية 2012 بعد أن كرر فوزه على مالاوي وهزمها في ملعبها 1-صفر اليوم السبت.

وسجل المهاجم إدريس المحيرصي هدف الفوز لمنتخب تونس في الشوط الثاني.

وكانت تونس هزمت مالاوي 2-صفر في جولة الذهاب قبل أسبوعين لتصعد للدور الثاني بفوزها في مجموع المباراتين 3-صفر.

وقال أحمد العكايشي مهاجم تونس عقب المباراة "كانت مباراة صعبة لكننا نجحنا في تحقيق الفوز وكسب بطاقة التأهل للدور التالي."

وأضاف العكايشي لاعب النجم الساحلي "سنواصل العمل بجد للتأهل إلى نهائيات الألعاب الاولمبية وان شاء الله ستكون بداية لجيل جديد من اللاعبين الممتازين."

وسبق لمنتخب تونس المشاركة في الألعاب الاولمبية أربع مرات أعوام 1960 في روما و1988 في سول و1996 في اتلانتا و2004 في أثينا.