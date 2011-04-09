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الأهلي يبحث عن معلومات عن زيسكو قبل مباراتهما بدوري أبطال افريقيا

Sat Apr 9, 2011 3:35pm GMT
 
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القاهرة 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - لا يزال الأهلي بطل مصر يبحث عن معلومات عن منافسه الزامبي زيسكو قبل ثلاثة أسابيع على لقائهما في دور الستة عشر في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وسيلعب الأهلي الفائز باللقب الافريقي ست مرات وهو رقم قياسي بينها أربعة القاب في السنوات العشر الأخيرة في ضيافة زيسكو في وقت لاحق هذا الشهر لكن مدير الكرة بالفريق المصري قال اليوم السبت إنه لا يزال يسعى للحصول على شرائط لمباريات مسجلة لممثل زامبيا.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي على الانترنت عن سيد عبد الحفيظ قوله إن "هناك اتصالات أجراها مؤخرا مع السفارة المصرية فى زامبيا حتى يتم توفير بعض شرائط الفيديو لمباريات الفريق الزامبي."

وأضاف عبد الحفيظ الذي شارك مع الأهلي في إحراز اللقب الافريقي عام 2001 "الجهاز الفني ينتظر رد السفارة المصرية فى زامبيا."

ولم يحدد زيسكو حتى الان موعدا للمباراة التي ستقام أحد أيام 22 أو 23 أو 24 ابريل نيسان الجاري.

وستقام مباراة الإياب بالقاهرة في الأسبوع الأول من مايو ايار.

م ص - س ب - م ف غ (ريض) arsp

 