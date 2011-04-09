يونايتد يفوز ويبتعد بفارق عشر نقاط عن اقرب منافسيه في دوري انجلترا

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لندن 9 ابريل نيسان (رويترز) - وسع مانشستر يونايتد المتصدر الفارق مع أقرب منافسيه إلى عشر نقاط بعد فوزه على فولهام 2-صفر رغم غياب مهاجمه وين روني في الجولة 32 لدوري انجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتمكن البرتغالي ناني من تعويض غياب روني الموقوف وصنع هدفي يونايتد لزميليه ديميتار برباتوف وانطونيو فالنسيا في الدقيقتين 12 و32.

وأصبح رصيد يونايتد 69 نقطة من 32 مباراة متقدما بعشر نقاط على ارسنال الذي خاض 30 مباراة وسيلعب في ضيافة بلاكبول غدا الأحد.

وأراح اليكس فيرجسون مدرب يونايتد مجموعة من لاعبيه الأساسيين قبل ملاقاة تشيلسي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال اوروبا يوم الثلاثاء المقبل منهم الحارس ادوين فان دير سار وبارك جي سونج وخافيير هرنانديز بينما شارك مايكل كاريك في اخر ثلاث دقائق.

وصعد تشيلسي حامل اللقب إلى المركز الثالث بعد الفوز على ويجان اثليتيك فريق الذيل بهدف مقابل لا شيء أحرزه الفرنسي فلوران مالودا في الدقيقة 67.

وارتفع رصيد تشيلسي - الذي خسر على أرضه في بطولة اوروبا أمام يونايتد بهدف لروني يوم الأربعاء الماضي - إلى 58 نقطة من 31 مباراة.

وشارك فرناندو توريس مهاجم منتخب اسبانيا مع تشيلسي في الشوط الثاني لكنه فشل مجددا في تسجيل هدفه الأول مع فريقه الجديد الذي ضمه من ليفربول في صفقة قياسية في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.