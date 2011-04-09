وفد من الاتحاد الاسيوي لتنس الطاولة يواصل زيارة تفقدية للبنان‏

بيروت 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - واصل وفد من الاتحاد الاسيوي لتنس الطاولة اليوم السبت زيارته للبنان الذي يستعد لاستضافة بطولة أمم اسيا لهذه اللعبة في بيروت في سبتمبر ايلول المقبل.

وكان في استقبال الوفد الاسيوي أعضاء من اللجنة الاولمبية اللبنانية يتقدمهم رئيسها انطوان شارتييه الذي اطلع الوفد على اخر التحضيرات لاستضافة البطولة القارية التي سوفتنظم للمرة الاولى في الشرق الاوسط.

وقام الوفد بجولة ميدانية في المكان المقرر ان تقيم فيه الوفود الرياضية في مدينة رفيق الحريري الجامعية في منطقة الحدث ببيروت والفنادق التي سيقيم فيها كبار الضيوف والاعلاميين والحكام ومكان اقامة المنافسات في قاعة نادي الجمهور.

وطلب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية من الوفد الاسيوي الذي ضم زهين زو ياو مدير مسابقات تنس الطاولة في دورة بكين الأولمبية 2008 وجي هورن مدير البث التلفزيوني في الاتحادين الاسيوي والدولي في نهاية زيارته دعم المنتخب اللبناني لاستقدام مدرب صيني لاعداد اللاعبين اللبنانيين المشاركين في البطولة.