دورتموند المتصدر يتعادل مع هامبورج 1-1 في دوري المانيا

(لإضافة مقتبسات لمدرب دورتموند)

برلين 9 ابريل نيسان (رويترز) - أحرز ياكوب بلاشيكوفسكي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم التعادل 1-1 مع مضيفه هامبورج في الجولة 29 للمسابقة اليوم السبت.

وأضاف دورتموند نقطة إلى رصيده ليصبح 66 نقطة ويوسع إلى ثماني نقاط الفارق الذي يتفوق به في الصدارة قبل خمس جولات من النهاية.

وسيلعب باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة مع سانت باولي غدا الأحد.

وكاد دورتموند أن يتلقى الخسارة الثانية في اخر أربع مباريات لكن هدف البديل البولندي بلاشيكوفسكي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني منح فريق الصدارة التعادل بعد أن تقدم هامبورج بهدف للهولندي رود فان نستلروي من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وأنهى هامبورج المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنيس بن حتيرة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 78.

ويسعى دورتموند للفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2002.

وقال يورجن كلوب مدرب دورتموند للصحفيين "أعتقد أنه من العدل تماما أننا لا نغادر هامبورج بلا نقاط."