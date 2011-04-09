شباب الاردن يتعادل بدون أهداف مع كفرسوم في الدوري الاردني

عمان 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تعادل شباب الأردن مع كفرسوم بدون أهداف في ختام منافسات الجولة 20 لدوري المحترفين الاردني لكرة القدم اليوم السبت.

واصبح رصيد شباب الاردن 33 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق 12 نقطة عن الوحدات المتصدر الذي ضمن في وقت سابق احراز اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وارتفع رصيد كفرسوم الى 14 نقطة ليحتل المركز العاشر.

وتعادل اليرموك مع العربي بهدفين لكل منهما باستاد الأمير هاشم في الرمثا.

ويحتل اليرموك المركز السابع وله 20 نقطة مقابل 17 نقطة للعربي.

وفي لقاء اخر اقيم اليوم تعادل المنشية مع الرمثا بهدفين لكل منهما ليحتل المنشية المركز الخامس برصيد 27 نقطة مقابل 23 نقطة للرمثا السادس.