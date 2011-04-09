54 ناديا يطالبون بسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

القاهرة 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تحركت عشرات الأندية المصرية في شمال البلاد اليوم السبت في محاولة لسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المحلي ورئيسه سمير زاهر.

وعقد اجتماع حضره ممثلون عن 54 ناديا أعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد في نادي المنصورة وحضره ممثلون عن أندية تنتمي لمحافظات بينها الإسماعيلية والغربية والدقهلية والاسكندرية.

كما حضر الاجتماع ممثل لنادي الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز مؤيدا مطلب المجتمعين بسحب الثقة من مجلس الإدارة.

وقال إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة إن مجلس ادارة الاتحاد لم يلتزم ببرنامجه الانتخابي.

وأضاف "مجلس الاتحاد عمل لمصالحه الشخصية واضعا مصالح الاندية في المرتبة الاخيرة من اهتماماته."

ووصف فايز عريبي رئيس نادي طنطا الاتحاد بأنه لم يحقق المطالب المشروعة للأندية.

وقال "أداء الاتحاد شابه الضعف وعدم المصداقية بما لا يحقق طموحات الاندية بالاضافة الى وجود مخالفات."

وعقد الاجتماع بعد اجتماع مماثل لأندية تنتمي للمحافظات الجنوبية يوم الأربعاء الماضي عقد في مدينة الأقصر وطالب خلاله المجتمعون بسحب الثقة من المجلس.

ووصف عبد المنعم شيحة رئيس نادي الجمهورية بشبين الكوم حضور عدد كبير من الأندية بأنه تأكيد على عدم شرعية الاتحاد الحالي.