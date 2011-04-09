يونايتد يفوز ويعزز تصدره لدوري انجلترا وتشيلسي يهزم ويجان بصعوبة

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لندن 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - وسع مانشستر يونايتد المتصدر الفارق مع أقرب منافسيه إلى عشر نقاط بعد فوزه على فولهام 2-صفر رغم غياب مهاجمه وين روني في الجولة 32 لدوري انجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتمكن البرتغالي ناني من تعويض غياب روني الموقوف وصنع هدفي يونايتد لزميليه ديميتار برباتوف وانطونيو فالنسيا في الدقيقتين 12 و32.

وأصبح رصيد يونايتد 69 نقطة من 32 مباراة متقدما بعشر نقاط على ارسنال الذي خاض 30 مباراة وسيلعب في ضيافة بلاكبول غدا الأحد.

وأراح اليكس فيرجسون مدرب يونايتد مجموعة من لاعبيه الأساسيين قبل ملاقاة تشيلسي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال اوروبا يوم الثلاثاء المقبل منهم الحارس ادوين فان دير سار وبارك جي سونج وخافيير هرنانديز بينما شارك مايكل كاريك في اخر ثلاث دقائق.

وقال فيرجسون لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "كان من المهم أن نحقق الفوز.. في هذه المرحلة من الموسم يكون الشيء المهم هو تحقيق الفوز."

وأضاف "لم نلعب بشكل مميز ولم نسيطر على الكرة بالشكل المطلوب في الشوط الثاني. سنحت لنا عدة فرص رائعة لإضافة أهداف لكننا لم نستغل ذلك."

وصعد تشيلسي حامل اللقب إلى المركز الثالث بعد الفوز على ويجان اثليتيك فريق الذيل بهدف مقابل لا شيء أحرزه الفرنسي فلوران مالودا في الدقيقة 67.