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اندوخار يفاجيء مونتانيس ويتأهل لنهائي بطولة الدار البيضاء للتنس

Sat Apr 9, 2011 6:26pm GMT
 
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الدار البيضاء 9 ابريل نيسان (رويترز) - فجر الاسباني بابلو اندوخار مفاجأة بتأهله الى الدور النهائي لبطولة الدار البيضاء المفتوحة للتنس للرجال على حساب مواطنه البرت مونتانيس المصنف الأول.

وتغلب اندوخار غير المصنف على مونتانيس بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-4 في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في المغرب.

وسيلتقي اندوخار في النهائي مع الايطالي بوتيتو ستاراشي المصنف الخامس الذي تغلب على الروماني فيكتور هانيسكو المصنف الثامن 6-1 و6 -7 و7-6.

م ف غ (ريض) arsp

 