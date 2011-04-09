ليل المتصدر يتلقى هزيمة مفاجئة أمام موناكو في الدوري الفرنسي

باريس 9 ابريل نيسان (رويترز) - تلقت امال ليل في احراز لقب دوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم ضربة بعد هزيمته 1-صفر أمام مضيفه موناكو المهدد بالهبوط اليوم السبت.

وتوقف رصيد ليل المتصدر عند 58 نقطة من 30 مباراة بعد أن تلقت شباكه هدفا مبكرا سجله بارك تشو يونج.

وانهى ليل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جرفينيو قبل نهاية الشوط الأول بثماني دقائق.

وبوسع اولمبيك مرسيليا المدافع عن اللقب الذي يحتل المركز الثاني تقليص الفارق مع ليل الى نقطة واحدة عندما يستضيف تولوز غدا الأحد.

وكانت بداية ليل سيئة وارتكب مدافعه الدولي عادل رامي خطأ عندما اعاد الكرة الى الخلف ليستحوذ بارك عليها قبل أن يراوغ الحارس ميكائيل لاندرو ويودعها في المرمى الخالي في الدقيقة 12.

وزاد الفريق الزائر من ضغطه بحثا عن هدف التعادل لكن جرفينيو مهاجم منتخب ساحل العاج طرد بعد أن دفع ادريانو عقب التحام اللاعب البرازيلي معه.

وقفز موناكو بعد الفوز من المركز الثامن عشر الى الرابع عشر متقدما بنقطة واحدة على منطقة الهبوط.

وعزز باريس سان جيرمان اماله في اللعب في دوري ابطال اوروبا بعد فوزه 2-1 على مضيفه كاين ليقلص الفارق الى نقطتين مع ستاد رين صاحب المركز الثالث الذي سيلعب مع جاره بريست في وقت لاحق اليوم.

وفي لقاءات اخرى اقيمت اليوم تعادل اوزير مع سانت ايتيين 2-2 وتعادل لوريان مع سوشو 1-1.

كما تعادل بوردو مع افينيون فريق الذيل بدون أهداف وتعادل فالنسيان مع نانسي 1-1.