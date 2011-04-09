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وزنياكي تهزم يانكوفيتش وتصعد لنهائي بطولة تشارلستون للتنس

Sat Apr 9, 2011 7:39pm GMT
 
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تشارلستون (ساوث كارولاينا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تغلبت الدنمركية كارولين وزنياكي المصنفة الأولى عالميا على الصربية ايلينا يانكوفيتش 6-4 و6-4 اليوم السبت لتصعد الى الدور النهائي في بطولة تشارلستون للتنس.

وستلتقي وزنياكي في الدور النهائي مع الصينية بينج شواي أو الروسية ايلينا فسنينا.

وكسرت وزنياكي ارسال يانكوفيتش المصنفة الثامنة عالميا خمس مرات لكنها تعرضت لكسر الارسال ثلاث مرات في المباراة التي شهدت صراعا قويا بين اللاعبتين استمر لمدة ساعة واحدة و47 دقيقة.

وتسعى وزنياكي للفوز بثالث القابها هذا العام بعد انتصارها في انديان ويلز ودبي.

م ف غ (ريض) arsp

 