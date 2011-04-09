فوز برشلونة وريال مدريد في دوري اسبانيا لكرة القدم

(لإضافة فوز برشلونة)

مدريد 9 ابريل نيسان (رويترز) - بقي الفارق ثماني نقاط بين برشلونة المتصدر وغريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد أن حقق الفريقان الفوز في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وتغلب برشلونة المدافع عن اللقب على الميريا 3-1 وفاز ريال مدريد على اتليتيك بيلباو 3-صفر قبل مباراة القمة بين الغريمين الاسبوع المقبل.

وقلص ريال الفارق مع برشلونة حامل اللقب إلى خمس نقاط في وقت سابق اليوم لكن برشلونة أعاد الفارق سريعا الى ثماني نقاط بعدما حول تأخره بهدف على عكس سير اللعب سجله ميجيل انخيل كورونا في الدقيقة 50 إلى فوز بفضل ثنائية من ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 53 والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني وهدف اخر سجله الشاب تياجو الكانتارا في الدقيقة 64 من اللقاء الذي اقيم باستاد نو كامب.

وأحرز البرازيلي كاكا أول هدفين لريال مدريد من ركلتي جزاء حصل عليهما زميله الارجنتيني انخيل دي ماريا في الدقيقتين 14 و54 وأضاف البديل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث بعد مجهود فردي في الدقيقة 70.

وهذه اخر جولة قبل مباراة القمة بين ريال مدريد وضيفه برشلونة يوم 16 ابريل نيسان الجاري كما سيلعب الفريقان مجددا بعد ذلك بأربعة أيام في نهائي كأس ملك اسبانيا.

ويتصدر برشلونة الدوري الاسباني برصيد 84 نقطة متقدما ويليه ريال مدريد وله 76.

وانفرد ميسي بصدارة قائمة هدافي المسابقة برصيد 29 هدفا متقدما بفارق هدف واحد على رونالدو.